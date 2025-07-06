Kastamonu’da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden anestezi teknikeri, mesai arkadaşları tarafından memleketine uğurlandı.

Kaza, dün Karabük-Kastamonu karayolu İhsangazi ilesi Dağyolu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel (26) idaresindeki 37 ADU 293 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dükel’in cenazesi, işlemlerinin ardından, defnedilmek üzere memleketi Hatay’a götürüldü. Dükel’in cenazesi görev yaptığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki mesai arkadaşları tarafından dualarla uğurlandı.