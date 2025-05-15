Kocaeli’de 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz 19 Mayıs coşkusu yaşatacak. Emre Fel ve Fatma Turgut da etkinlik kapsamında konser verecek.

Büyükşehir Belediyesi; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkulu şekilde kutlayacak. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en dopdolu festivali EnFest, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde bayram coşkusunu zirveye çıkaracak. Festival lokasyonları Milli İrade Meydanı, Başiskele Su Sporları Merkezi, Cumhuriyet Bulvarı ve Kocaeli Üniversitesi olarak belirlendi. EnFest; konserler, renkli atölyeler, heyecanlı spor müsabakaları, kıyasıya yarışmalar, eğlenceli tiyatrolar, ilham dolu söyleşiler ile unutulmaz 19 Mayıs yaşatacak. Başarı hikayeleri, sahne etkinlikleri, teknoloji, gastronomi, dijital deneyim, tasarım ve sanat alanları ile 7’den 70’e herkesi eğlendirecek.

Emre Fel ve Fatma Turgut konser verecek

İzmit Milli İrade Meydanı’nda 17 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Mahşer-i Cümbüş, 18 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Emre Fel, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00’de Fatma Turgut sahne alacak. Sahne etkinlikleri kapsamında ise 17 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Prof. Dr. Yavuz Samur söyleşisi, 16.30’da ‘Kim Korkar Sınavdan’ tiyatro gösterimi, 19.00’da KBB 90’lar Konseri; 18 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de Safa Sarı ve Atakan Çelik söyleşisi gerçekleştirilecek.

Su sporları merkezi hizmete açılacak

Büyükşehir tarafından Başiskele Karşıyaka Sahili’nde yapımı tamamlanan Su Sporları Eğitim Merkezi, Kocaeli’yi profesyonel konuma taşımak adına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 14.00’te hizmete açılacak. Su sporları festivali ile gerçekleştirilecek eğitim merkezinin açılışına kent protokolü ile Kocaeli’de bulunan yelken ve kürek kulüpleri de katılım gösterecek. Festival kapsamında alanda 11.00-18.00 saatleri arasında deniz kanosu, deniz küreği, dragon bot, plaj voleybolu, yağlı direk, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Pedallar 19 Mayıs ruhu ile çevrilecek

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bisiklet turu ile taçlandıracak. EnFest kapsamında pedalların 19 Mayıs ruhu için çevrileceği bisiklet turu 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Kent Meydanı’ndan başlayarak Milli İrade Meydanı’nda sona erecek. Şehir turuna bisiklet kulüpleri ile birlikte vatandaşlar da katılacak. Festival korteji 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Kültür Tepesi’nden başlayarak Cumhuriyet Bulvarı üzerinden devam edecek ve Milli İrade Meydanı’nda noktalanacak. Korteje bisiklet kulüpleri, Kağıtspor sporcuları, Uluslararası Öğrenciler, spor kulüpleri, Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, KBB Spor Şube Müdürlüğü antrenörleri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, üniversite kulüpleri, lise grupları, üniversite motosiklet kulübü, Türk Chopper ve izciler katılım gösterecek.

Münazara yarışması

En Akılcı Fest kapsamında düzenlenen ve yarışma formatı lise ile üniversite öğrencileri olmak üzere iki kategoriden oluşan; zeka, hitabet ve strateji dolu münazara yarışmasında büyük finalin kapanışı 19 Mayıs’ta yapılacak. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Lise ve Üniversiteler Arası Münazara Gösteri Maçı ve Ödül Töreni’nde gençler sahne alarak fikir üretme, analitik düşünme ve kendine güven duyma gibi hünerlerini sergileyecek. En Sportif Fest kapsamında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi ve dart branşlarında düzenlenen Genç Lig Spor Oyunları’nda gençler arasındaki rekabet Umuttepe Kampüsü’nde start aldı. Karşılaşmalarda final coşkusu ise 17-18-19 Mayıs’ta Milli İrade Meydanı’nda yaşanacak.

Kılavuz gençlik atölyeleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik birimleri Yürüyüş Yolu ile Milli İrade Meydanı’nda karikatür, ritim, kahve demleme, kâğıttan kıyafetler ve ipli sanat atölyeleri kurarak etkinliklere renk katacak. Gençler atölyelerde eğitmenler eşliğinde faaliyetlerini gerçekleştirirken Kılavuz Gençlik öğrencilerinden oluşan müzik grupları da sahne performansları ile keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca yapay zeka deneyim alanı, sanal gerçeklik, 360 video booth, HADO, RC iş makineleri oyunu, VR kano, denge simülatörü ve bungee jumping gibi etkinliklerle gençler unutulmaz anlar yaşayacak.