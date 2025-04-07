İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırgan, gelen polis ekiplerine da saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Marifetname Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı.