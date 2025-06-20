Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde 4. Uluslararası Posterist Sergisi, küresel ısınma" temasıyla sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde 4. Uluslararası Posterist Sergisi, "küresel ısınma" temasıyla sanatseverlerle buluştu. Grafik tasarım aracılığıyla çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve üniversitenin alanında uzman akademisyenleri katıldı. Serginin açılışına katılan akademisyenler arasında Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Cemil Ekber, Prof. Dr. Erol Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Amine Refika, Dr. Öğr. Üyesi Salih Denli ve tasarımcı-akademisyen Onur Yazıcıgil yer aldı. Açılışın ardından Başkan Turan, üniversite heyetiyle birlikte kütüphaneyi gezerek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Posterist Sergisi, bu yıl "küresel ısınma" temasıyla okyanus kirliliği, ormansızlaşma, kuraklık ve karbon ayak izi gibi konulara afişlerle dikkat çekiyor. Sergideki her eser, izleyiciyi iklim krizine karşı düşünmeye, duyarlılık geliştirmeye ve harekete geçmeye davet ediyor. Uluslararası niteliğe sahip olan sergi; dünyanın farklı bölgelerinden grafik tasarımcıları, sanatçılar ve öğrencileri bir araya getirerek disiplinler arası ve çok kültürlü bir platform oluşturuyor. Posterist, üniversite ile yerel yönetimin iş birliğini de somutlaştırarak kültürel etkileşimi destekleyen bir rol üstleniyor. Sergi, tasarıma ilgi duyanları ve çevre bilinci geliştirmek isteyen tüm ziyaretçileri bekliyor.

"Fatih Belediyesi olarak bu tür kültürel ve sanatsal çalışmaları her zaman destekliyoruz"

Sergiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Turan, sanatın estetik yönü kadar toplumsal sorumluluk taşıyan bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekerek, "Grafik tasarım bu sergide çevreye karşı duyarlılığı artıran güçlü bir araç haline geliyor. Fatih Belediyesi olarak bu tür kültürel ve sanatsal çalışmaları her zaman destekliyoruz" dedi.