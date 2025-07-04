İstanbul Fatih’te 16. yüzyıldan kalan Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi, Fatih Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı.

İstanbul’un tarihi ilçesi Fatih’te, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir restorasyon projesi daha tamamlandı. 16. yüzyılda Hacı Ferhat Ağa tarafından inşa edilen ve yüzyıllar boyunca çocukların ilk eğitim yuvası olan Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi, Fatih Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden İstanbul’a kazandırıldı.

Yıkılmaya yüz tutmuş duvarları güçlendirilen, yıkılmış duvaralrı ve üst örtüsü yeniden yapılan ve günümüz kullanıma uygun hale getirilen mektep, kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Yapının hemen yanında yer alan bani Hacı Ferhat Ağa’nın kabri de yine restorasyon kapsamında özgün mimarisine sadık kalınarak onarılarak gelecek nesillere aktarılmış oldu.

Ecdat mirasına vefa

Yapılan çalışmalarda mektebin hem mimari bütünlüğü korundu hem de günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak işlevsel hale getirildi. Restorasyonda yapının özgün malzeme detayları ve yapım teknikleri uygulandı.

Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen bu çalışmalarla tarihi yapıların yeniden ihya edilmesinin yanı sıra gelecek nesillere de kültürel bir bilinç aktarılıyor.

Başkan Turan: "Fatih sadece bir semt değil, bir medeniyetin özüdür"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, restorasyon sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatih’te attığımız her adım, tarihimize duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi, sadece bir yapı değil; medeniyetimizin çocuklara verdiği değerin, ilme gösterdiği hürmetin simgesidir. Ecdadın izini sürmek, bu izleri ihya etmek bizim asli görevimizdir."

Yeni Kültürel Dönüşümler yolda

Fatih Belediyesi, ilçede bulunan diğer sıbyan mektepleri, türbeler, çeşmeler ve tarihî yapılarla ilgili restorasyon projelerini de sürdürüyor.