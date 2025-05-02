Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 544’üncü yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

İstanbul’u 1453 yılında fetheden Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han için vefatının 544’üncü yıl dönümünde Fatih Camii Haziresindeki kabri başında tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Anma töreni Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş tarafından hatim duası yapıldı.

"Bu memleketin sonsuza kadar Müslüman-Türk yurdu olması için Rabbimden dua niyaz ediyoruz"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şehrimizin Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Hanı, vefatının 544’üncü ölüm yıldönümünde müftülüğümüzüm koordinesinde Vakıflar Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz iş birliğiyle hatimler okutuldu. Bugünde biz yöneticiler olarak hatim duası yapmak için geldik. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Rabbim cennetinde buluştursun. Bu vesileyle bu topraklar için şehit düşmüş şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu memleketin sonsuza kadar Müslüman-Türk yurdu olması için rabbimden dua niyaz ediyoruz" dedi.

"Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize bırakmış olduğu İstanbul emanetine de sahip çıkmamız gerekiyor"

Anma programıyla ilgili konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, "Burada kıymetli hocalarımızın Kur’an tilavetleri ardından İstanbul Müftümüzün duasıyla Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine şükranlarımızı sunmuş olduk. Efendimizin o kutsal müjdesine mazhar olmuştan ve yine ne güzel asker diye övünmüş şanlı ordumuzu da rahmetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize bırakmış olduğu İstanbul emanetine de sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Onların bize emaneti olan İstanbul’umuzu hatırlatmaya çalışıyoruz"

Açıklamalarına devam eden Keskin, "Bizler büyüklerimizin vefat yıldönümlerinde onları kabir başlarında anmakla birlikte hafızamızı tazeliyoruz. Onların bize emaneti olan İstanbul’umuzu hatırlatmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte konferanslarımızla, panellerimizle kıymetli büyüklerimizi yeniden anlamaya, çağın şartlarına yeniden yorumlamaya çalışıyoruz. Yeni nesle de büyüklerimizi unutturmamaya da özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.