Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya çıkan kurs merkezi eksikliğini gidermek amacıyla Fatih Mahallesi’ne modern bir etüt ve kurs merkezi kazandırdı.

Uzun yıllardır taziye evi olarak kullanılan Ali Yılmaz Taziye Evi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin girişimleriyle kapsamlı bir dönüşüm geçirerek eğitim merkezine dönüştürüldü.

İnsani yardım kuruluşu Save The Children tarafından da desteklenen merkezin açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtarlar, çok sayıda mahalle sakini, gençler ve öğrenciler katıldı.

Kurs merkezinin açılış konuşmasında Başkan Tutdere, merhum Ali Yılmaz’ın gençlerin bu alandan faydalanması yönündeki vasiyetini hatırlatarak, “Ali Yılmaz Taziye Evi’ni, gençlerimize ve mahallemize değer katacak bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Merkezin altyapısı, donanımı ve tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılandı. Bu eğitim yuvası, gençlerimizin hayallerine ulaşacağı ve geleceğe güvenle hazırlanacağı bir merkez olacak. Fatih Mahallesi’nde açtığımız bu merkezin ardından Abdulhamit Han Kültür Merkezi’nde de bir kütüphane açacağız. Kalıcı eğitim alanları oluşturarak gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Zorlu ekonomik koşullara rağmen çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu eğitim merkezi, geleceğin doktorlarının, öğretmenlerinin ve başarılı bireylerinin yetişeceği bir yuva olacak. Birlikte çalışarak bu şehri hak ettiği seviyeye ulaştıracağız” diye konuştu.

Merkezin gençlere ve mahalleye hayırlı olmasını dileyen Başkan Tutdere, katkılarından dolayı Yılmaz ailesi adına merhum Ali Yılmaz’ın eşi Ayşe Yılmaz’a özel bir saat kulesi hediye etti.