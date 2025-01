AK Parti’nin İzmir Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “CHP Genel Başkanı, gelmiş İzmir’de Gezi Olayları’ndan dolayı rahatsızlıklarını dile getirip sürecin takipçisiyiz demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar olacağını mı zannetti? Hukuk zamanı geldiğinde hesabını soracak” dedi.

AK Parti’nin İzmir Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi, İzmir İktisat Kongre Binası’nda yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığı’na Genel Merkez MKYK Üyesi Ayla Gündoğmuş seçildi. Kadın Kolları mevcut il başkanı olarak görevini yürüten Emel Dalkıran ise kongrede tek aday olarak gösterildi. Böylelikle Emel Dalkıran, yeniden il kadın kolları başkanı olarak göreve seçildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Bolu’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ekrana yansıtıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Birileri istismar siyaseti yapıyor, bunu yerel seçimde de yaptılar. Milletimizin, hemşerilerimizin saf duygularını her seçim öncesi kullandılar. İşin esasına baktığımızda bu salon, ‘kim eser kim Gazi’nin ilkelerine yaptıklarına sahip çıkıyorun’ göstergesi. Çünkü İzmir İktisat Kongresi’nin yapıldığı bu salon, istismar edenler tarafından yıkılmış bir alan. Burası yıllarca otopark olarak kullanıldı. Bundan 3-5 sene önce İzmir İktisat Kongresi yapılan alanı öğrendik. Şimdi bu alanı tarihi misyonuna uygun şekilde inşa ettik. Kadınlarımız, bugünün Türkiye’sine şahitlik ederek ve Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak şekilde kongremizi icra ediyoruz. Uçağın gövdesi ana kademe, bir kanadı gençlik diğer kanadı kadın kolları. Biri aksarsa görev yerine gelmez. 23 yıldır bu görevler inşa edilmişse Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlığında, bu uçak görevini yapmışsa teşkilatlarımız bir fiil görevini yerine getirdiği içindir” ifadelerinde bulundu.

“Bir taraf inşa eden diğer taraf ateşi temsil eden taraf”

AK Parti siyasetini, teşkilat görevini çınar ağacına benzettiğinden bahseden Dağ, şunları kaydetti:

“Köklerini tarihin en derin noktasına kadar götürmüş bir çınar ağacı. Kökleri, dalları yani hepsi teşkilatımız. Şırnak’ta da Batman’da da teşkilat görürsünüz ama bizim dışımızdaki siyasi partilerin sadece bir bölgesinde teşkilat diğerlerinde tabela vardır. Tabela vardır ama teşkilat koyamazlar. Çınar ağacının yaprakları da bize oy veren gönüldaşlarımız, yoldaşlarımızdır. Kökümüz nerede? Ben bu kökü çok daha eskilere oturtuyorum. Bir taraf inşa eden diğer taraf yakan yıkan ve ateşi temsil eden taraf. Habil toprakta, kabil ateşte. Hz. Ömer ile Ebu Cehil’in hikayesine bakın. Abdülhamid Han’a karşı 10 yılda bu coğrafyayı yerle bir eden İttihat ve Terakki. Kim ne tarafta, siz ne taraftasınız? Biz ne taraftayız? 23 yıllık süreçte biz hep yapan ve inşa eden tarafta olduk. Bu ülkenin dört bir tarafını inşa ettik, insanlar özgür olsun diye canla başla uğraştık. Ama karşımıza; 2008’de kapatma davası, 2013’te Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz vardı. Tarihin hangi tarafındayız? Ateşte mi, toprakta mı? Hepimiz topraktayız. Biz bu ülkeye katkı sağlayan taraftayız. Bugün Gezi Olayları’ndan dolayı hesap sorulmasından birileri rahatsız oluyormuş. CHP Genel Başkanı, gelmiş İzmir’de Gezi Olayları’ndan dolayı rahatsızlıklarını dile getirip sürecin takipçisiyiz demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar olacağını mı zannetti? Hukuk zamanı geldiğinde hesabını soracak. Biz o günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Çankaya’da nereleri yakıp yıktıklarını iyi biliyoruz. Bunu organize edenler her an yargılanma ile karşı karşıya kalacaktır. Deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılananlar oluyorsa zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman için yargılama ile karşı karşıya kalacaktır. Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıysa hukuk önünde, bundan sonra da sorulmaya devam edecektir.”

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Kongrelerin sonuna geldiklerini anlatan Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu 23 yılda nasıl kapı kapı dolaşıp ülkemize fayda sağladıysanız, her yerel seçimde uğraş verdiyseniz gram dahi eksilmeden aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki insana çalıştığının karşılığı vardır. Bugüne kadar çalıştığımızın karşılığı bir yerde duruyor. Aynı şekilde çalışarak ve çabalayarak nasıl iktidar olarak bu şehre önemli hizmetler kazandırdıysak AK Parti kadrolarından bir kardeşinize de belediyecilik anlamında kazandırmak nasip olacaktır. Her türlü zorluğa rağmen yıkılmadıysak ve her yerel seçim akşamında hayal kırklığı yaşamıysak da birliğimizi beraberliğimizi devam ettirip çalışmaya devam edeceğiz.”

“Engelleri aşarak birlikte yürüyeceğiz”

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “Bugün çeyrek asra yakındır bu millete hizmet eden, milletin kurduğu, büyüttüğü desteklediği ve arkasında dağ gibi durduğu hareketin kutlu çatısı altındayız. Birlikte dava yolunda yürümenin, sadece 85 milyonun değil tüm insanlığın umudu olan hareketin mensubu olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Kasapoğlu, “AK kadınlar, bir sivil devrimin, kadın devrimin en güçlü sembolüdür. AK Parti bir millet hareketidir. AK Parti’nin en güçlü yanı kadınlarıdır, gençleridir. O yüzden AK Parti bir gençlik hareketi olduğu gibi kadınlarıyla bir özveri hareketidir. Fedakârlığın sembolüdür. Bugünlere birlikte geldik ve bundan sonraki yolumuzu da engelleri aşarak birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kongre sürecindeyiz. İzmir de güçlü şekilde demokrasi, kardeşlik sembolü olarak 30 ilçemizde kongrelerimizi icra ettik. Gençlik kolları kongremiz gerçekleşti ve yeni bir heyecanla başlangıç tesis edildi. Bugün de kadın kollarımızdaki süreci tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta bugün İzmir, il kongremizi gerçekleşeceğiz ve yeni bir yola revan olacağız. Kongreler; tazelenme, bayrak yarışı ve yeni bir başlangıçtır. Yeni başlangıç umut demek, yeni bir aşk ve heyecanla yeni hedeflere koşmak demek. Hedeflerimiz ve hayallerimiz büyük. Rabbim Cumhurbaşkanımıza güç, sağlık ve afiyet versin. O önümüzde dimdik durdukça yürümeye devam edeceğiz.”

“Bu davanın temel harcı AK kadınlardır”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “23 yıl önce temelleri atılmış bir davanın mensuplarıyız. Bu davanın temel harcı ak kadınlardır” dedi. “AK Parti insanların yaşam tarzına, giyim şekline karışmıyor” diyen Saygılı, “Kimin tesettürlü olduğuna, kimin olmadığına karışmıyor. Biz aklen ahlaklı olmasını önemseyen bir partinin mensuplarıyız. 23 yıllık süreçte hepimiz bir okulun talebeleri olduk. Bu okulun ismi medeniyet okulu, başlıca öğrencileri AK kadınlar ve başöğretmeni ise Recep Tayyip Erdoğan” diye vurguladı.

Saygılı, şöyle devam etti:

“Eğitimden sağlığa kadar kadınlarımızın sayısı 1970-80’li yıllarda yüzde 15-20 arasındayken bu rakamlar şimdi yüzde 46-51 arası. Üniversitedeki öğretim görevlisi hanımların sayısı yüzde 51’leri buldu, sağlık sektöründe yüzde 53. Bu iradeyi koyan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“Kapalı-açık ayrımı kalkmış durumda”

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ise “İnsanlığın yarısı kadınlardan oluşur; diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Böylesine kudretli bir gücü elinde bulunduran kadının; siyasette, eğitimde, teknolojide ve daha pek çok alanda varlığı muhakkaktır. Kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı. Hor görüldük, itildik. Yasakçı zihniyetin türlü kısıtlamalarına maruz kaldık. Kadın hakları diyenler, dillerinden medeniyeti düşürmeyenler yaptılar. Bugün siyaseti temsil eden kadınlar olarak varlığımız, gurur verici bir tablodur. Eğitimde, teknolojide, siyasette kadınlarımız için başı kapalı-açık ayrımı kalkmış durumdadır. Biz de İzmir’in AK davasının ak yürekli kadınları olarak gece gündüz çalışacağız” açıklamalarında bulundu.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve MKYK üyeleri katıldı.