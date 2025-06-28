Avrupa Pickleball Federasyonu (EPF) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi finalleri hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye Pickleball Ligi artık bir başlangıç değil, bir gelenektir. Bu gelenek, her yıl daha da büyüyerek Türkiye’yi, Avrupa ve dünya arenalarında gururla temsil edecek bir yapı haline gelecektir. Hep birlikte Pickleball’un Türkiye’deki geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

Tenis, badminton ile masa tenisinin birleşimi olan pickleball sporunda final heyecanı ENKA Spor Kulübü’nde gerçekleşiyor. SPX Türkiye Pickleball Ligi finallerinde, bölgesel liglerde başarı gösteren 60 takım yarışıyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da düzenlenen bölgesel liglerde, puan sıralamasına göre finallere katılmaya hak kazanan 60 takım; çift erkekler, çift kadınlar ve karma çiftler kategorilerinde dört grup halinde mücadele ediyor.

"Türkiye Pickleball Ligi, finalleriyle yalnızca bir şampiyonu değil, bir spor kültürünün yerleşmesini de ilan edecek"

Avrupa Pickleball Federasyonu (EPF) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada Türkiye’nin spor tarihinde yeni bir sayfanın yazıldığı anlara tanıklık ediyoruz. İlk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi, finalleriyle yalnızca bir şampiyonu değil, bir spor kültürünün yerleşmesini de ilan edecek" diye konuştu.

Pickleball branşının Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Dervent, "Pickleball, TTF ile birlikte kurumsal bir yapıya kavuşarak, Türkiye’nin dört bir yanında önemli bir gelişim kaydedecektir. Buna inancım tam. Dünya genelinde hızla yayılan bu branşın Türkiye’de de karşılık bulması, bizim için sadece sportif bir gelişme değil, aynı zamanda toplumda aktif yaşam kültürünün yaygınlaşması adına büyük bir adımdır" şeklinde konuştu.

"Hep birlikte Pickleball’un Türkiye’deki geleceğini inşa ediyoruz"

Fatih Dervent, şampiyona kapsamında 12 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da düzenlenen bölgesel liglerde yarışan yüzlerce takım arasından 60 takımın İstanbul’da finaller için bir araya geldiğini belirtti. "Bu turnuvanın önemi, pickleball’un Türkiye’de kalıcı bir lig sistemiyle varlık göstermeye başlamasıdır" diyen Dervent, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu organizasyon; sporcuların, antrenörlerin, kulüplerin ve en önemlisi halkın katılımıyla büyüyen bir spor dalının ayak sesidir. SPX’in ana sponsorluğu sayesinde sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda marka-saha iş birliğinin başarılı bir örneği hayata geçmiştir. Bu model, gelecekte birçok farklı branşa da ilham verecek niteliktedir. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara, bölgesel organizasyonları yürüten ekiplerimize, kulüplerimize ve en önemlisi bu spora gönül veren sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Pickleball Ligi artık bir başlangıç değil, bir gelenektir. Bu gelenek, her yıl daha da büyüyerek Türkiye’yi, Avrupa ve dünya arenalarında gururla temsil edecek bir yapı haline gelecektir. Hep birlikte Pickleball’un Türkiye’deki geleceğini inşa ediyoruz."