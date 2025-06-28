Fatih Belediyesi, 2025 yılı Yaz Spor Okulları 30 Haziran’da başlayacak. İlçe genelinde 19 farklı noktada düzenlenecek kurslarda çocuklara basketbol, yüzme, futbol, judo, tenis, kano, yelken gibi 13 branşta 10 bin çocuğa eğitim verilecek.

Fatih Belediyesi, 2025 yılı Yaz Spor Okulları kapsamında İstanbul’daki çocukları sporla buluşturuyor. 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak eğitimler, 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Fatih genelinde 19 farklı noktada düzenlenecek kurslarda çocuklara basketbol, yüzme, futbol, judo, tenis, kano, yelken gibi 13 branşta 10 bin çocuğa eğitim verilecek.

Sporun yanı sıra değerler eğitimi de var

Yaz Spor Okulları, yalnızca fiziksel gelişime değil, çocukların sosyal ve manevi gelişimine de katkı sağlıyor. Programda yer alan "Değerler Eğitimi" dersleri, kayıt şartı olmadan tüm öğrencilere açık olacak. Eğitimler, Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu, Yedikule Anadolu Lisesi, Atatürk Çağdaş Yaşam Anadolu Lisesi ve Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 12.00-13.00 saatleri arasında verilecek.

Tüm katılımcılara spor seti hediye edilecek

Program kapsamında çocuklara; tişört, şort, şapka, çanta ve matara gibi ürünlerden oluşan ücretsiz spor seti dağıtılacak. Her çocuk, iki farklı branş seçebilecek. Haftada üç gün, sabah 09.00 ile akşam 16.00 arasında sürecek eğitimlerde, yüzme dersleri 50 dakika, diğer branşlar ise 60 dakika olarak planlandı.

"Yaz Spor Okulu geleceğe yatırımdır"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Yaz Spor Okulları, çocuklarımızın fiziksel ve manevi gelişimi için çok kıymetli bir fırsat. Sporla büyüyen çocuklar hem sağlıklı bireyler olur hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişir. Bu projeyi sadece bir yaz etkinliği olarak değil, geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz" dedi.