Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası kapsamında düzenlen yarışmada Türkçe Ana Dil Yarışı – 20 Yaş Üstü Deneyimliler kategorisinde İzmir’in Aliağa ilçesinden katılan Ümit Şeker şampiyon oldu.

2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, bu yıl da nefes kesen yarışlara sahne oldu. 10 Mart – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyona ana dil ve çok dilli olmak üzere iki ana kategori ve her birinde 4 yaş kategorisi olmak üzere, toplam 8 kategoride düzenlendi. Türkiye genelinde 48 ilden toplam 402 yarışçının katılımıyla tamamlandı.

Türkçe Ana Dil Yarışı – 20 Yaş Üstü Deneyimliler Kategorisi’nde İzmir’in Aliağa ilçesinden katılan Ümit Şeker, dakikada net 123 kelime ve toplam 6 bin 333 vuruş ile 6 bin 133 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şeker yüksek performansı ve hatasız yazımıyla rakiplerini geride bırakıp zirveye yerleşti.

Çok dilli kategorisinde de Türkiye ikincisi oldu

Ümit Şeker başarısını yalnızca ana dil kategorisiyle sınırlı tutmadı. Çok Dilli Yarışı – 20 Yaş Üstü Deneyimliler Kategorisi’nde tam 17 farklı dilde yazdığı metinlerle toplam 44.817 puan elde ederek Türkiye ikincisi olmayı başardı.

"Daktiloyla başladım, şimdi 17 dilde yazıyorum"

Şampiyonluk sonrası duygularını dile getiren Ümit Şeker, Türkiye Şampiyonu olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 1999 yılında F klavyenin mucidi İhsan Yener’den daktilo ile yazmaya başladığını ifade eden Şeker, daha önce bir gazetede çalıştığını ve bu süreçte edindiği deneyimin bugün elde ettiği başarıda önemli rol oynadığını ve çalıştığı şirketin sahibinin bu konuda kendisine maddi manevi sponsorluk konusunda da yardımcı olduğunu vurguladı. Klavye yarışlarında yalnızca Türkçe değil; İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Hırvatça, Romence, Almanca, Macarca, Fransızca, Hollandaca, Fince, Slovakça, Lehçe, Lüksemburgca, Çekçe ve Japonca dillerinde de yazabildiğini ifade eden Şeker, bu alanda daha büyük hedefler için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.