Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), eylemlere katılan üniversite öğrencilerinin yurtlardan atıldığına dair yapılan haber ve paylaşımların doğru olmadığını açıkladı.

KYK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor’ iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında 992 bin kişilik kapasitenin bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bu yurtlardan herhangi birinde protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden 3’ü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.