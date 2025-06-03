Casper, yeni Excalibur 23.6’’ Curved Monitör’ünü satışa sundu. Akıcı oyun keyfi ve canlı görüntüler için 200Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve 350 NIT parlaklıkla desteklenen monitörün, kavisli ekran teknolojisi ile göz yorgunluğunu azaltırken modern tasarımıyla da dikkat çektiği belirtildi.

Excalibur, Excalibur 23.6’’ Curved Monitör’ünü kullanıcılarıyla buluşturuyor. 200Hz ekran yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile her hamleye anında yanıt verdiği belirtilen monitör, 350 NIT parlaklığı ve Fast VA paneli sayesinde renklerin canlı ve net halini sunuyor. 1500R kavisli geniş ekranı daha geniş izleme alanı sunarak oyuncuların detayları eksiksiz bir şekilde yakalamasına destek oluyor. Bu sayede oyun tutkunları, performanslarını yeni bir seviyeye taşıyor.

Görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor

Marka tarafından yapılan açıklamalara göre ekran kartı ile monitörün kusursuz senkronizasyonu için Nvidia G-Sync ve AMD Free-Sync teknolojisiyle desteklenen Excalibur 23.6’’ Curved Monitör, görüntü yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık filtresi ve titreşim önleme özellikleriyle destekleyerek, kullanıcıların konforunu ön planda tutuyor. Hem oyun oynama keyfini hem de çalışma verimini artıran Excalibur 23.6’’ Curved Monitör, profesyonellerin ve oyuncuların ihtiyaçlarına uygun gelişmiş özellikler sunuyor.

Kablo karmaşasını önlüyor ve geniş izleme alanı sunuyor

Geniş bağlantı seçenekleriyle esneklik sunan Excalibur 23.6" Curved Monitör, 1 adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları sayesinde 200Hz hızında akıcı ve kaliteli görüntüler aktarıyor. Akıllıca konumlandırılmış port tasarımı, kablo karmaşasını önleyerek ergonomik bir masaüstü oluşturulmasına imkan tanıyor. Excalibur ailesiyle uyumlu "Family Look" tasarımı, monitörün güçlü ve şık görünümünü tamamlıyor. Arka panelinde mavi şeritlerin bulunmaması, daha sade bir tasarım tercih eden profesyoneller için fark oluşturuyor. Üç tarafı çerçevesiz ekranı, modern ve estetik bir görünüm sağlarken kullanıcılara daha geniş bir izleme alanı kazandırıyor. Sabit standının yanı sıra VESA uyumluluğu sayesinde yalnızca duvara değil, monitör kollarına da montaj imkanı sunarak esnek kullanım seçenekleri sağlıyor. Bu sayede oyuncular ve profesyoneller, çalışma ya da oyun alanlarını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyor.