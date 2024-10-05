Zonguldak’ta bir kişi, domuz zannettiğini kadını vurarak öldürdü. Yaşlı kadını öldüren Serment B. (50), Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Yaşlı kadının otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde ses duyan Serment B.(50) eline tüfeğine alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., sese doğru gittiğinde Senem Ç.’nin (80) kanlar içinde olduğunu gördü.

Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı. Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine getirildi. Serment B.’nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.’nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.