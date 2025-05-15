Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarım alanlarına izinsiz inşa edilen yapıların yıkımı sırasında evini vinç ile kaldırıp uzaklaştıran genç, yaşadığı olayla ilgili, "Tanıdık vincimiz vardı. Sağ olsun geldi. Yüksek fiyatlardan belirli fiyatlara indi. O da evimizi söküp karşıya geçirdi" ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediyesi’nce Şipali Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde tarım alanına kaçak yapılan villanın sahibi 33 yaşındaki Mesut Yavuz 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. Evini yıkılmaktan kurtaran Yavuz, evin malzemelerini sökerek sağlam bir şekilde parçaladı. Yaşadığı olayı anlatan Yavuz, "Bursa İnegöl’de yaşıyorum. Kooperatifte şoför olarak çalışıyorum. Şirket aracında asgari ücretle çalışıyorum. Kendime bir yapı yaptım. Bu şekilde paramı, maaşımı arttırdım. Şu anda da kendim kirada oturuyorum. Villamız denilen şey normalde çelik konstrüksiyon bir ev. Belediye tarafından yıkılırken izin isteyerek evimi vinç ile karşı tarafa geçirdim. Bu yapıyı sökmek için vinç yardımıyla kaldırdım. Sonucunda viral oldu. Yok uçan villa, acaba nereye konuldu? Zararımı karşılayabilmek için amacım yapıyı bozdurup hurdacıya satmaktı. Masraflarımızı karşılamaz. Oradaki acım zaten yüksek, ben zaten şu an kirada oturuyorum. Gelirimi, kazancımı yapılan olaylar karşılamıyor. Tabii ki devletin verdiği kanun ya da nizama zaten uyulmuş. Verilen cezayı da ödedim. Toplamda 153 bin lira ceza kesildi, ben bunu zorlukla ödedim. Şu anda üzerime nakliye, kesim, vinci derken 100 bin liranın üzerinde yüksek bir meblağ da fatura kesildi. Belki sizlere çok lüks gelmiş olabilir. Ben sadece kiradan kurtulmak amacıyla kendime 2 göz oda yapmak istedim. Yapı kendimin, yer kendimin. Amacım buydu. Uçan villa diye adımız çıktı. Belediyelerde çalışanlardan rica ederek, yapımı gözetim altında söktüm. Zenginlik havası katmış olabilir. Zengin olsam neden tapulu, arsalı evimi almayayım? Onun da sonucu hüsran oldu. O an şeflerin söylediği ’hemen yıkıma geliyoruz’. Ben ’şefim bana bir saat müsaade edin bu evi kaldıracağım’ dedim. Tanıdık vincimiz vardı. Sağ olsun geldi. Yüksek fiyatlardan, makul fiyatlara indi. O da evimizi söküp karşıya geçirdi. Çok zararım var. Şu anda uçan villayı alacak kişi var mı bilmiyorum. Belki yoktur. Belki hurdacılar alacak. Bir alternatifim yok. Belki gücüm olursa bir ev almaya uğraşacağım. Bu güncel hayatta elektrik, suyu bile ödemekte zorluk çekiyorum. Bunun alternatifi yok" dedi.