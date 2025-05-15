Kırklareli’nde Avusturya ve Kosova’dan gelen eğitimcilerin katılımlarıyla Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Avusturya ve Kosova’dan gelen eğitimcilerin katılımlarıyla Öğretmenevinden gerçekleşen çalıştayda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun konuşma yaptı.

Özefsun, konuşmasında 3 ülkenin eğitimcileri ile beraber mesleki eğitim kurumlarındaki sorunları masaya yatıracaklarını ifade ederek "Mesleki eğitime katılım oranını arttırmak adına çalışıyoruz. Okul kalitelerini arttırarak mesleki eğitime katılım artabilir. Meslek liselerimizin gücünü arttıracağız ve çocuklar için cazip hale getireceğiz. Ben gelişmişliğin meslek liselerinden geçtiğini düşünüyorum. Bir Almanya’yı, bir Avusturya’yı bir Kosova’yı düşünelim. Meslek liselerinin yüksek oradan da olması ülke ekonomisine katkıda bulunmuş, mühendisliğin daha gelişmesini sağlamış ve ülkelerini güçlendirmiş. O halde bizim yolumuzda meslek liselerinden geçiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Avusturya ve Kosova mesleki eğitim sistemi anlatıldı.

Daha sonra 3 ülke eğitimcileri görüş alışverişinde bulundu.