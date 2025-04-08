İzmir’in Çeşme ilçesinde bir evde uyuyakalan ev sahibi, dairede meydana gelen yangını ağır uykusu sebebiyle fark etmedi. Komşuların durumu itfaiyeye bildirmesiyle söndürülen yangının elektrik sobasından çıktığı, ev sahibinin de derin uykusu nedeniyle yanık kokularını fark etmediği öne sürüldü.

Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi’nde lüks bir evde meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangında dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Evin içerisinde bir kişinin bulunduğu iddiası üzerine harekete geçen ekipler, alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, olay esnasında uyuduğu öğrenilen ve dumanlardan hafif bir şekilde etkilenen ev sahibi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.