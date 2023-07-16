Yenişehir Kırsal Mahmudiye Mahallesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında kullanılmayan ev küle döndü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında İsmail Güner’e ait kullanılmayan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin itfaiyeyi araması üzerine, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdğahale etti. Mahalle sakinlerinin de yardımcı olduğu söndürme işleminde ev tamamen yanarken başka evlere sıçraması engellendi.

Yangında soğutma işlemleri sürerken Jandarma ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.