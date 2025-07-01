Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 683 personel tarafından son 12 günde meydana gelen 971 yangın, başarılı müdahalelerle kısa sürede söndürüldü.

Balıkesir’de son 12 günde meydana gelen yangınlar, Balıkesir İtfaiyesi’nin 683 kahraman personeliyle kısa sürede söndürüldü. Balıkesir’de son 72 saatte; Bigadiç, Bandırma, Kepsut, Altıeylül, Karesi, Savaştepe, Susurluk, Ayvalık, Burhaniye, Marmara, Gönen, Havran, Edremit ilçelerindeki kırsal mahallelerde meydana gelen yangınlarda toplam 28 noktaya itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangınlara anında müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alınması için 682 personel ve 178 modern teknik araçlarla sahada çalışmalarını sürdüren Balıkesir İtfaiyesi, havadan ve karadan müdahalelerle yangınları kontrol altına aldı. İl genelindeki yangınların yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangına da 5 itfaiye aracı, 2 motopomp ve 20 personel ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

"Ekiplerimiz teyakkuz halinde"

Yaz aylarında artan yangınlar nedeniyle itfaiye başta olmak üzere belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın, "Şehrimizde meydana gelen yangınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangın söndürme çalışmalarını yürüten ekiplere kolaylar diliyorum. Bölgenin en büyük ve Türkiye’nin dördüncü büyük itfaiyesi olma hedefine adım adım ilerleyen güçlü itfaiye teşkilatımızın kahraman personeli yangınları söndürmek için canla başla çalışıyor. Belediyemiz, ilgili birimleriyle tecrübeli personeli ve tam teçhizatlı modern ekipmanlarıyla teyakkuz halinde." diyerek vatandaşların da yangın risklerine karşı duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Bir ihmal bir felakete dönüşebilir

Orman yangınlarının doğal etkenlerin yanı sıra insanlardan kaynaklı da çıkabildiğine dikkat çeken Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, tarla ve bahçelerde ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle üreticilerin anız ve kuru otları tutuşturmasıyla alevlerin tüm araziyi sarabileceğini de söyleyen yetkililer, kaynak ve kesim işlerinde kıvılcım riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler. "Bir ihmal, bir felakete dönüşebilir" denilerek yapılan uyarılarda biçerdöver ve balya makinesi kullanımında dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. İzmaritlerin yere atılmaması, piknik gibi aktivitelerde ateşe dikkat edilmesi, evden çıkarken elektrik şalterinin kapatılması gerektiğini belirten yetkililer, su ve doğalgaz vanalarının kontrol edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Traktör arkasında su tankeri ve en az iki yangın tüpü bulundurulması çağrısını yapan Balıkesir İtfaiyesi, vatandaşların koku ve duman fark ettikleri anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları uyarısında bulundu.