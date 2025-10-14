Euroleague 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basketbol’a 93-69’luk skorla mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah, Rain Peerandi, Thomas Bissuel

Fenerbahçe: Devon Hall 10, Bonzie Colson 12, Jantunen 4, Khem Birch, Scottie Wilbekin 7, Wade Baldwin 12, Tarık Biberovic 4, Arturs Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Nicolo Melli 3, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Dubai Basketbol: Dwayne Bacon 21, Klemen Prepelic 13, McKinley Wright 7, Filip Petrusev 11, Mfiondu Kabengele 26, Davis Bertans 13, Awudu Abass 2, Taran Armstrong, Kenan Kamenjas

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
İçeriği Görüntüle

Başantrenör: Jurica Golemac

1. Periyot: 20-25 (Dubai Basketbol lehine)

Devre: 31-46 (Dubai Basketbol lehine)

3. Periyot: 48-71 (Dubai Basketbol lehine)

Kaynak: İHA