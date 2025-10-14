Euroleague 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basketbol’a 93-69’luk skorla mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah, Rain Peerandi, Thomas Bissuel
Fenerbahçe: Devon Hall 10, Bonzie Colson 12, Jantunen 4, Khem Birch, Scottie Wilbekin 7, Wade Baldwin 12, Tarık Biberovic 4, Arturs Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Nicolo Melli 3, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Dubai Basketbol: Dwayne Bacon 21, Klemen Prepelic 13, McKinley Wright 7, Filip Petrusev 11, Mfiondu Kabengele 26, Davis Bertans 13, Awudu Abass 2, Taran Armstrong, Kenan Kamenjas
Başantrenör: Jurica Golemac
1. Periyot: 20-25 (Dubai Basketbol lehine)
Devre: 31-46 (Dubai Basketbol lehine)
3. Periyot: 48-71 (Dubai Basketbol lehine)