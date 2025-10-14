Türkiye ve İran arasında bin yılı aşan kültürel dostluk, 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında düzenlenen "Hafız-ı Şirazi’yi Anma Konseri" ile bir kez daha sahnelere taşındı.

CSO Ada Ankara’da gerçekleştirilen gala konserinde, iki ülkenin sanatçıları müziğin evrensel diliyle aynı sahneyi paylaştı.

Cumhurbaşkanları düzeyinde alınan kararla 2025 yılının Türkiye-İran Kültür Yılı olarak kutlandığını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, bu kararın ardından iki ülke arasında sanat, müzik, edebiyat ve sinema alanlarında yoğun bir etkileşim başladığını vurguladı. Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğine dikkati çeken Ersoy, "Bugün burada, köklü bir dostluğun yeni bir sayfasını birlikte açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"Kültür, sınırları aşan en güçlü bağdır"

Bakan Ersoy, yıl boyunca iki ülkede düzenlenecek konserler, sergiler, film gösterimleri ve akademik buluşmalarla, ortak kültürel mirasın yeniden keşfedileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bütün bu etkinlikler, kültürün evrensel bir dil olduğunu, dostluğu güçlendirdiğini, sınırları aşan bir bağ kurduğunu bizlere bir kez daha gösterecektir. Mevlânâ’nın derinliği, Yunus’un içtenliği, Hafız’ın gönül dili aynı iklimin nefesidir."

Programda konuşan İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi ise, "İran ve Türkiye milletlerinin kültür ve edebiyatının derinlere uzanan, dalları tarih ve medeniyetimizin ufkuna gölge salan kadim ve kopmaz bir bağdan söz ediyoruz. Selçuklular devrinde, Osmanlı döneminde Konya’daki dergahlardan İsfahan’daki medreselere İstanbul kütüphanelerinden Tebriz Edebi Meclisi’ne kadar Farsça ve Türkçe şiir ve edebiyatı insanların zihninde ve gönüllerinde yan yana yer almıştır. Biz iki millet tarih boyunca kültür ve edebiyatı ortak bir miras ve zenginlik olarak yaşatıp koruduk" dedi.

Kültürel iş birliğinde yeni dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konser öncesinde Türkiye-İran kültürel ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, Bakan Yüksek Danışmanı, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Ofisi Genel Müdürü ve Sanat İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Muhammed Mehdi Ahmedî, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Hukuk, Meclis ve İllerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Mohammadi, İslam Kültür ve İletişim Kurumu Bilimsel ve Kültürel İşbirliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hossein Divsalar ile İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Seyed Ghasem Seyeddan Nazemi de hazır bulundu.