THY Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız’a 76-57 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Wade Baldwin 3, Nigel Hayes-Davis 20, Arturs Zagars 2, Bonzie Colson 9, Boban Marjanovic, Nicolo Melli 1, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Devon Hall 10, Pierre 5, Birch 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Davidovac, Mitrovic 7, Dobric, Giedraitis, Nedovic 17, Dos Santos

Hasan Arat, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu, açılışta bir araya geldi Hasan Arat, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu, açılışta bir araya geldi

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 12-26 (Kızılyıldız lehine)

Devre: 31-38 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 42-54 (Kızılyıldız lehine)

Kaynak: iha