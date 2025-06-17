Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Duman, ileri malzeme bilimi alanındaki çalışmalarıyla önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı.

Duman’ın "Self-Assembled Gallium Sulfide (GaS) Heterostructures Enabling Efficient Water Splitting and Selective Ammonia Sensing" başlıklı çalışması alanın önde gelen dergilerinden biri olarak kabul edilen ve etki değeri: 18,5 olan Advanced Functional Materials dergisinde yayımlandı.

Çok uluslu bir araştırma ekibiyle gerçekleştirilen çalışmada, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Bekir Gürbulak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emir Çepni’nin yanı sıra İtalya, Çin, İspanya ve Polonya’dan araştırmacılar da görev aldı.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Duman, ileri yüzey bilimi deneyleri ve teorik hesaplamalar kullandıklarını belirterek: "Bulgularımız özellikle alkali ortamda suyun ayrıştırılarak hidrojen gazı üretiminde GaS’in verimli bir katalizör olabileceğini göstermiştir. Çevre üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sahip olabilen amonyak gazı (NH) özellikle su kaynaklarına karıştığında, su ekosistemlerini bozarak sucul canlılar için toksik hale gelebiliyor. Ayrıca atmosfere salındığında, havadaki diğer gazlarla reaksiyona girerek asit yağmurlarına ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Tarımda aşırı gübre kullanımı nedeniyle bu gazın toprakta birikmesi, bitki örtüsünü ve toprak sağlığını olumsuz etkileyebilmekte ve yüksek konsantrasyonlarda solunması, insan sağlığı için de ciddi riskler oluşturabilmektedir. Ayrıca çalışmada GaS’in doğal oksit tabakasıyla oluşturduğu heteroyapıların, amonyak (NH) gazını seçici ve ultra hassas şekilde algılayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 150 C gibi orta düzey çalışma sıcaklıklarında dahi %18 gibi yüksek bir duyarlılık gösteren bu yapı, özellikle çevresel izleme sistemleri ve endüstriyel güvenlik uygulamaları için büyük bir potansiyel taşımaktadır" diye konuştu.