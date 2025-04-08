Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü’nün kanat oyuncusu Ethem Balcı, son 3 maçta 4 gole imza attı.

Türkiye 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u 3-1 mağlup etti ve haftayı galibiyetle kapattı. Mavi siyahlı takıma rakibi karşısında 3 puanı getiren golleri Tayyib Kanarya ve Ethem Balcı kaydetti.

Erciyes 38 FK’da son haftalarda attığı goller ile dikkat çeken Ethem Balcı, Edirnespor, Orduspor 1967 maçlarının ardından Büyükçekmece Tepecikspor maçında 2 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 6’ya çıkarttı. Büyükçekmece Tepecikspor maçında attığı goller ile büyük sevinç yaşayan Ethem Balcı son 3 maçta 4 gol attı.