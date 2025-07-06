Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumaya yönelik peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, son olarak Silifke ve Erdemli ilçelerinde kamusal alanlarda yaptığı çevre dostu ve estetik çalışmalarla alanları modern bir görünüme kavuşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, vatandaşların sık kullandığı alanlar hem görsel açıdan zenginleştirildi hem de doğal kaynakların korunmasına öncelik verildi. Silifke’de Anıt Kavşağı ve Atatürk Anıtı Meydanı’nda yürütülen çalışmalarda, tören ve etkinlik alanları modern kent dokusuna uygun hale getirilerek fonksiyonel bir yapıya kavuşturuldu.

Erdemli’de ise Hükümet Konağı yanındaki kavşakta yapılan uygulamalarda, su tasarrufunu esas alan kurakçıl peyzaj teknikleri kullanıldı. Otomatik sulama sistemleri ile donatılan alanlarda, az su tüketen bitki türlerine yer verilirken; mozaik, cüruf ve dekoratif taşlarla da görsel bütünlük sağlandı.

"13 ilçede çalışmalar aralıksız sürüyor"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Peyzaj Mimarı Görkem Arkan, 13 ilçede peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirtti. Arkan, "Silifke merkezde vatandaşlarımızın tören ve etkinlik alanı olarak kullandığı Anıt Kavşağında peyzaj düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mut-Anamur yolunun kesişiminde yer alan kavşakta da düzenleme yaptık. Son olarak Erdemli’de Hükümet Konağı önündeki alanın düzenleme çalışmalarını tamamladık" dedi.

"Su tüketimini azaltan kurakçıl peyzaj uygulamalarına öncelik veriyoruz"

Yaptıkları çalışmalarla çevreyi koruyan ve su tüketimini minimuma indiren teknikleri benimsediklerini dile getiren Arkan, "Kurakçıl peyzaj anlayışı doğrultusunda, alanları otomasyon sistemleri ile daha verimli hale getiriyoruz. Starliçe, piramit alev çalısı, gaura ve parlak yapraklı kartopu gibi bitkiler tercih ediyoruz. Mozaik, cüruf ve sınırlayıcı malzemelerle alanlara görsel derinlik katıyoruz. Kent estetiğine ve sürdürülebilirliğe önem vererek ‘daha yeşil bir Mersin’ için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.