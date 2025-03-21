SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisi Yakup Kaymakçı’nın espor canlı yayıncılarının tüketiciler üzerindeki etkisini analiz ederek tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamayı amaçlayan projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Yakup Kaymakçı’nın ‘Espor Canlı Yayın Hizmetlerinde Algılanan Değer ve Tüketici Davranışı Üzerinde Yayıncının Rolü’ başlıklı doktora projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Kaymakçı projeyi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Eskiler danışmanlığında hazırladı.

Proje ile espor canlı yayıncılarının tüketiciler üzerindeki etkilerinin analiz edilmesinin, espor tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamanın ve bu doğrultuda alana sosyoekonomik katkı sağlamanın amaçlandığını belirten SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Yakup Kaymakçı, "Bazı yayıncılar özellikle genç izleyiciler üzerinde büyük etkiye sahip. Çalışma ile popüler yayıncıların karakteristik özelliklerini belirlemek de hedefleniyor. Böylece yalnız bireysel ve toplumsal düzeyde bilinçlendirme sağlamakla kalmayıp aynı zamanda espor ekosistemine ve dijital yayıncılık sektörüne yönelik akademik araştırmaların önemi de vurgulanacak. Bununla sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor. Araştırma bulgularının hem espor dünyasının dinamiklerini anlamaya hem de dijital yayıncılık ekosistemin daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde evrilmesine katkı sunacağı kanaatindeyim" diye konuştu.