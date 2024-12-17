Iğdır’da Haydar Aliyev Parkı projesiyle 65 esnafın içinde yer aldığı ‘Yer Altı Çarşısı’ için kamulaştırma kararı alındı, çıkılması istenilen esnaf dükkanlardan çıkmayınca park projesini yapan firma esnafın malzemesi içerideyken çarşının iki girişini ve bazı dükkanları yıktı durumu öğrenen esnaf soluğu iş yerlerinde aldı.

Iğdır merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık beş yıl önce ani bir kararla yıkılan Haydar Aliyev Parkı, o günden sonra atıl durumda bekledi. Tartışmalar devam ederken yeniden park olarak inşa edilmesi için alanı ihale ederek parkın yapımına başlandı. İhale sürecinde park içinde kalan 65 esnafın içinde yer aldığı ‘Yer Altı Çarşısı’ için de kamulaştırma kararı alındı. Olaya tepki gösteren esnaflar dava açtı. Dükkan sahiplerine belirli ödemeler yapıldı. Dükkan sahipleri yapılan ödemenin yetersiz olduğunu savunarak iş yerlerinden çıkmadı. Eylül ayında yapımına başlanan park için esnaf yeniden karşı çıktı. Yetkililer devam eden mahkemenin sonuçlanan kadar yer altı çarşısına dokunmayacaklarını taahhüt ettiler. Hızlı bir şekilde yapımına başlanan park içinde yüklenici firma her gün yeni bir alana girdi. Yer Altı çarşısı duruma tepki göstermeye devam etti. İddiaya göre, mahkeme sonuçlanmadan esnaftan alanı boşaltmaları tekrar istendi ve belirli süre verildi. Yer atı çarşısını esnaflar boşaltmayınca dün sabah saatlerinde elektrik dağıtım şirketi güvenlik güçleri eşliğinde alana giderek elektriği kesmek istedi. Esnaf karşı çıkınca kısa süreli arbede çıktı. Esnaf daha sonra Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü. İddiaya göre Vali Ercan Turan esnafa Perşembe gününe kadar izin verdi. Vali Turan yıkım kararın kesin olduğunu esnafın mağduriyet yaşaması içini alanı boşaltmaları gerektiğini söyledi. Yer Altı çarşısı esnafı da Perşembe gününe kadar iş yerlerini boşaltacaklarını söyledi.

‘Esnaf evine gitti yüklenici firma esnafın iş yerini yıkmaya başladı’

Akşam saatlerinde iş yerlerini kapatıp evine giden çarşı esnafı iş yerlerinin iş makinesi ile yıkıldığı haberini aldı. Olay yerine giden vatandaşlar çarşının iki girişi, havalandırma alanları ve içinde malzemelerin olduğu bazı dükkanların yıkıldığını gördü. Esnaflar duruma tepki göstererek Vali Ercan Turan’ın kendilerine söz verdiğini kendileri eve gittikten sonra iş yerlerinin yıkıldığını söylediler. Vatandaşlar mağdur olduklarını söyleyerek yüklenici firmanın kendi dükkanlarını yıktığını ve birçok malzemelerin de zarar gördüğünü belirttiler. Esnaflar sağlam malzemelerini kurtarmaya çalışırken yaşanılanlara da tepki gösterdiler. Yer Altı Çarşısı önünde çevik kuvvet ve TOMA’lar hazır bekletildi. Bazı esnaflar kendilerinin polis ile karşı karşıya getirilmek istendiğini belirttiler.