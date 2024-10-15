Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekibi il genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması, yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması ve getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, soğuk hava depoları ile toptan, perakende satış yerleri ve Eskişehir iç sularında eş zamanlı denetimler yapıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince eş zamanlı denetim dâhilinde Eskişehir genelinde faaliyette bulunan su ürünleri perakende satış yerleri ile iç sularda 54 adet denetim gerçekleştirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde satışa sunulan balıklar tür ve boy yönünden incelenerek mevzuata uygun balık türleri ve yasal boy limitleri hakkında işletme sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca iç sularda ticari ve amatör olarak su ürünleri avcılığı yapmakta olan balıkçılara mevzuat hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.