Eskişehir’de bir kamyonun tramvaya çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle aksayan seferler ESTRAM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından normale döndü.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan itfaiye durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. idaresindeki 26 AEL 516 plakalı Odunpazarı Belediyesi pazar temizlik kamyonu, vatman M.S.Ü.’nün idaresindeki OGÜ-Çankaya ring hattında sefer yapan 34 numaralı tramvayın tekerlek çamurluğuna çarptı. Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu. Kazanın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ESTRAM ekipleri sevk edildi. ESTRAM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından tramvay seferler normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.