Eskişehir’de faaliyet gösteren çeşitli sağlık kurumlarında görevli hasta hakları sorumlularına yönelik olarak ’Hasta Hakları Eğitimi’ düzenlendi.

Eğitim programı çerçevesinde; hasta haklarına ilişkin temel kavramlar, başvuru ve şikâyet süreçleri, hasta mahremiyeti, bilgilendirme ve kabul gibi önemli başlıklar teorik olarak ele alındı. Teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları yetkililer tarafından takdim edildi. Gerçekleştirilen eğitim programı ile hasta hakları alanında görev yapan personelin bilgi düzeyinin artırılması ve uygulama birliğinin sağlanması hedeflendi. İl genelindeki farklı sağlık tesislerinden gelen sorumluların katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.