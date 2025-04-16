Porsuk Çayı’nın suyu kesilerek Eskişehir kent merkezinden geçen kısmında ekskavatör ve kamyonlarla yapılan temizlik çalışmaları ilgi ile izlenirken, temizlikten habersiz Porsuk Çayı’nı görmek için Eskişehir’e gelen turistler şaşkınlık yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı’nın dibinde yapılan temizlik sürüyor. Porsuk Çayı’nın suyu kesilerek dipteki çamur ve balçık ekskavatörlerce çay yatağına indirilen kamyonlara yüklenerek bertaraf ediliyor. Aşama aşama sürdürülen çalışmalarda temizlik sırası Porsuk Çayı’nın Eskişehir kent merkezinden geçen kısmına geldi. Suyu kesilen Porsuk Çayı’nda günün belli saatlerinde yapılan çalışmalarda, su yatağının dip kısmının oldukça temizlediği gözlendi. Hâlihazırda süren çalışmalar havadan dron yardımıyla kaydedildi.

Öte yandan çalışmaları, vatandaşlar da yakından ilgi ile takip ediyor. Biri gidip diğeri gelen kamyonları anbean takip eden kalabalığın, ekskavatörün hamlelerini ise film izler gibi izlediği görüldü. Eskişehir yerlisi olan vatandaşlar çalışmaları ilgiyle seyrederken, kente gelen turistler, kentle özdeşleşmiş Porsuk Çayı’nı görmeyince adeta şok olduklarını söyledi. Çevredeki yetkililerden temizlik bilgisini alan vatandaşlar Porsuk Çayı yatağının boş halini fotoğrafladılar.

"Porsuk Çayı’nda temizlik yapıldığını öğrendik"

Konya’dan Porsuk Çayı’nı görmeye gelen turist 22 yaşındaki Emine Tüzün, "Konya’dan geldim. Porsuk Çayı’nı, Balmumu Müzesi’ni ve Modern Sanatlar Müzesi’ni gezmeye geldik. Ancak Porsuk Çayı’nda temizlik yapıldığını öğrendik, bu durum bizi çok üzdü. Çünkü burayı özellikle tarihî önemi açısından çok merak ediyorduk. Porsuk Çayı’nı görmek için gelmiştik, ama kepçe ve kamyonetlerle temizlik yapıldığını gördük" dedi.

"Değerlerimize sahip çıkmamız lazım"

İnsanların duyarsızlığından dolayı Porsuk Çayı’nın kirlendiğini konusunda görüş bildiren Eskişehirli bir vatandaş, "Bunlar bizim çocuklarımız, ama yaptıklarının hiçbirini tasvip etmiyoruz. Çoğu dışarıdan gelen insanlar. Buranın kıymetini biraz bilmeleri gerekiyor. Ben Avrupa’da birçok yer gezdim; Eskişehir gerçekten bir Avrupa şehri. Her şeyiyle özel bir yer. Şu anda bu su, Kütahya tarafından geliyor. Yağmur sularıyla Porsuk’a akan balçık burada birikiyor. Daha önce de temizlendiğini biliyoruz, ama şimdi yapılan bu çalışmayı zevkle izliyoruz. Bu bir hizmettir ve takdir ediyoruz. Tahminimce Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Böyle değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Altı sene önce de benzer bir temizlik olmuştu. O zamandan bu yana bu kadar birikmiş. Burada aşağı yukarı 15 kilometrelik bir alan temizlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.