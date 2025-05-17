Eskişehir’de Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Millet Bahçesi’nde Gençlik Şöleni ve Liseler Arası Mangala Turnuvası düzenlendi.

Eskişehir’de Gençlik Haftası çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim’e bağlı liseli gençlerin katılımıyla Millet Bahçesi’nde Gençlik Şöleni gerçekleştirildi. Etkinlikte Liseler Arası Mangala Turnuvası da düzenlendi. Gençlik Şöleni’nde liseli gençler doyasıya eğlenirken, Mangala Turnuvası’nda zeka ve strateji dolu anlar yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Ateş Gibiyiz, Gençlik Biziz" sloganıyla etkinliği duyurarak, katılan tüm öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.