Eskişehir’de bir aracın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Mahallesi Gökçekaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartopu Caddesi’nde ilerleyen D.D. idaresindeki 78 DD 212 plakalı otomobil, Gökçekaya Sokak’ta ilerleyen A.B.Y. idaresindeki 26 DD 002 plakalı otomobile yandan çarptı. 26 DD 002 plakalı araç aldığı darbe ile savrularak KGYS direğine çarptı. Çarpma 26 DD 002 plakalı otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen araç içindeki sürücü ve S.B. isimli yolcuyu kurtarmak için ihbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve yolcu, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan S.B.’nin ve sürücü A.B.Y.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 78 DD 212 plakalı otomobilin sürücüsü D.D. yapılan alkol kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü. Yapılan kaza için incelemeler başlatıldı.