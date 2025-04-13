Eskişehir’de polis tarafından yapılan operasyonda 500 bin TL değerinde kaçak sigara, ilaç, içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik iki iş yeri ve bir ikamete yapılan baskında piyasa değeri 500 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 996 adet gıda takviyesi, bin 927 adet ilaç, 13 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 paket sigara, 200 adet puro, 100 paket tütün, 66 adet elektronik sigara ve likiti, 16 şişe kaçak ve sahte viski ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.