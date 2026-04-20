Eskişehir'de 44 senedir çay ocağı işleten 72 yaşındaki Cahit Çandemir, bir eline çay bardaklarıyla dolu tepsiyi alıp, diğer eliyle kullandığı elektrikli motosikleti ile dağıtım yapıyor.

Baba mesleğini sürdüren Cahit Çandemir, Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesi'nde çay ocağı işletiyor. Çevredeki işletmelere ve dükkanına gelen müşterilere hizmet veren Çandemir, işini kolaylaştırmak için elektrikli bisikletle dağıtım yapıyor. Bir eline çay bardaklarıyla dolu tepsiyi alıp diğer eliyle kullandığı elektrikli bisikletinin 2 elemana denk olduğunu söyleyen esnaf, ilginç çalışma yöntemi ile dikkat çekiyor.

'Eskiden yaşımız biraz daha gençti, yürüyerek hallediyorduk'

Cahit Çandemir, 'Ben elektrikli bisiklet ile servis yapıyorum. Yaz-kış devamlı işimi sürdürüyorum. Bu araç benim 2 elemanım yerine. Çünkü elektrikli bisiklet ile anında servis yapabiliyorum. Yaklaşık 10 bardağı tek seferde taşıyabiliyorum. Ayağımda da biraz ağrı olduğu için mecburen elektrikli bisiklete biniyorum. Yaklaşık 15 yıldır bu şekilde çalışıyorum. Eskiden yaşımız biraz daha gençti, yürüyerek hallediyorduk' dedi.