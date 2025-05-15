Eskişehir’de Millet Bahçesi’nde ‘Okul hayatından, hayat okuluna’ farkındalık dersi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu Öğretmeni Serkan Can ve öğrencileri Millet Bahçesi’nde Engelliler Haftasına anlam katmak amacıyla, ’Okul hayatından, hayat okuluna’ sloganıyla başladıkları farkındalık dersinin 3.’sü Millet Bahçesinde etkinlik yapıldı. Bu etkinliğe, öğretmen, üniversite öğrencileri, akademisyenler, özel eğitim dernekleri katıldı.

Gerçekleşen etkinliğe: Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Nurullah Seyidoğlu, öğrenciler, veliler ve seyirciler katıldı. Otizm ve müzik’ keyifli sohbetlerin yanı sıra, öğrencilerin müzik gösterileri sergilendi. Etkinlikte,interaktif bir ders işlendi.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu tarafından katılımcılara; gösteri sonunda özel öğrencilerin hazırladığı Türk bayrağı dağıtıldı.