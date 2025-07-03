Eskişehir’de 765 bin adet pullu yavru sazan balığı il sınırları içerisindeki su kaynaklarına usulüne uygun şekilde bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde üretilen 765 bin adet pullu yavru sazan balığı Eskişehir iç sularına bırakılmak üzere Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Tahsis edilen yavru balıklar İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün de katılımıyla teslim alındı. Balıkların il ve ilçe müdürlüklerinde görevli Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından il sınırları içerisindeki su kaynaklarına usulüne uygun şekilde bırakıldığı belirtildi.

Ekonomiye yaklaşık 10 ila 15 milyon TL arasında katkı sağlaması bekleniyor

Proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü imkânlarıyla özenle üretilen pullu sazan yavrularının tekniğine uygun şekilde oksijenli tanklarla Eskişehir’e nakledildi. Yeterli araç-gereç desteğiyle oksijenlendirilen poşet tüpler içerisinde canlı olarak su kaynaklarına ulaştırılan yavru sazanlar, Eskişehir’de 9 ilçede yer alan 37 iç su kaynağına, doğal yaşam döngüsünün sürdürülebilmesi amacıyla bırakıldı. Ortalama ağırlıkları 2-5 gram arasında olan ve belirtilen su kaynaklarına bırakılan pullu sazan yavrularının, bu ortamlarda doğal şartlara büyüyerek 3-4 yıl içerisinde 900 ila bin 200 gram ağırlığa ulaşmaları öngörülüyor. Proje çerçevesinde, Eskişehir’de son 4 yıl içinde toplam 3 milyon 117 bin yavru sazan balığı su kaynaklarına salındı. Bu balıkların avlanabilir boya ulaşmalarıyla birlikte, ticari ve amatör balıkçılık faaliyetleri sayesinde ekonomiye yaklaşık 10 ila 15 milyon TL arasında katkı sağlaması beklendiği ifade edildi.

"Limit altı balıkların herhangi bir zarar görmeden suya iade edilmesi gerekmektedir"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında, "Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılması ile birlikte, su ürünleri avcılığı faaliyetlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğlerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni bırakılan yavru balıklar ve suda mevcut diğer balıkların gelişimlerini tamamlayarak en az bir kez üreyebilmeleri için, avcılık sırasında yakalanan limit altı balıkların herhangi bir zarar görmeden suya iade edilmesi gerekmektedir" diye belirtildi.