Ressam Beşir Bayar, tuval üzerine akrilik ve karışık teknikle yaptığı resimlerinden oluşan "Eski Yeniler" isimli resim sergisini, 7 Şubat 2025’te SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Beşir Bayar, sergide 2005-2025 yılları arasında ürettiği ve figür/mekan ilişkisini irdelediği eserlerinin yer alacağını söyledi. Resimlerde mekan, insanı çevreleyen kurgusal ve gizemli bir atmosfere karşılık gelirken insan ve nesnelerin mekana tanıklık ettiğini anlatan Bayar, "Olayların, hikayelerin geçtiği yerler büyük alanlar, meydanlardır. Resimlerimde alanı ve meydanları mekana çeviren geometriyi de resme dahil ediyorum. Kent, geometri, perspektif ve ışık-gölge yeni sentezler oluşturup, bütünleşerek bir anlatım diline dönüşüyor" dedi.

Beşir Bayar’ın 30 eserinin yer alacağı "Eski Yeniler" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Beşir Bayar, 1978 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1997’de Şanlıurfa Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Resim-iş öğretmenliğini bitirdi, 2023 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü resim ana sanat dalında yüksek lisansını yaptı.

Yurt içinde 15, yurt dışında bir kişisel sergi açtı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sergiye katıldı. Yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda çalışmaları sergilendi. 2016’da İtalya’nın Forli kentindeki Vernice Sanat Fuarı’nda Vernice Art Fair & Euroexpoart Gran Premio Europa ödülü ve aynı yıl Saküder’in 11. Kuruluş yılı amacıyla düzenlenen resim yarışmasında üçüncülük ödülünü aldı.

2018 yılında Turgut Pura Vakfı 37. Resim Yarışmasında mansiyon alan sanatçı, çalışmalarına Mersin’deki atölyesinde devam etmektedir.