Eyüpsultan’da iş yerinin önünde park yeri kavgası nedeniyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’ın ölümüne ilişkin görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Faruk Polat’ı ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’ın 22 Ağustos 2024 tarihinde Sakarya Mahallesi’ndeki iş yerinin önüne araç park etme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmesine ilişkin görülen 3 sanıklı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Polat, tutuksuz sanıklar Tevfik Polat, Halit Altın ile bir kısım müştekiler hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları da yerini aldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

Beyanda bulunan müştekiler ise, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler.

Beraatlarını talep ettiler

Esasa ilişkin karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını talep ettiler.

18 yıl hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Faruk Polat hakkında Köksal Kaçmaz’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet Faruk Polat’ı, müşteki Yunus Kaya’ya yönelik ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından suçun ‘teşebbüs’ aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu cezayı haksız tahrik hükümleri uygulayarak 10 yıl 6 aya indirilmesine karar verdi.

2 sanık hakkında verilen hapis cezalarında hükmün açıklanması geri bırakılması kararı

Heyet, sanık Meryem Candemir ve Halit Altın hakkında, üzerlerine atılı ‘suçluyu kayırma’ suçundan ‘işlediği suçun tüm dosya kapsamına göre sabit olduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Tevfik Polat’ı maktul Köksal Kaçmaz ve müşteki Yunus Kaya’ya yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan ‘suçun sanık tarafından işlendiğine dair kesin ve somut delil elde edilemediği’ gerekçesiyle beraatına ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Tevfik Polat’ın Bilecik’teki kızını ziyarete gitmek istediği ve aracının olmaması nedeniyle oğlu olan şüpheli Faruk Polat’tan telefonla araç istediği, şüpheli Tevfik Polat’ın aracı teslim almak amacıyla oğulları Fuat ve Seyit Ali Polat ile Köksal Kaçmaz’ın iş yerinin önüne arabalarını park ettikleri anlatıldı.

Şüpheli Faruk Polat’ın gecikmesi nedeniyle Tevfik Polat ve oğullarının yakınlardaki çay bahçesine gidip oturduklarının aktarıldığı iddianamede, bu sırada Köksal Kaçmaz’ın çay bahçesine geldiği, araçlarının dükkanın önünü kapattığını ve almalarını söylediği, Tevfik Polat’ın aracı çekmesi için oğlu Fuat Polat’ı yolladığı, onun ise aracı oradan alarak yolun karşısına park ettiği kaydedildi.

‘’Kardeşini öldürüyorlar, koş gel’’

Fuat Polat’ın çay bahçesine dönerken Köksal Kaçmaz’ın iş yeri komşusu olan Osman Haşıl ile park etme meselesi yüzünden tartıştığının belirtildiği iddianamede, mahalle gençlerinin bu sırada araya girdiği, Osman Haşıl ile orada bulunan kişilerin Fuat Polat’ı darp ettiği, bu sırada Tevfik Polat’ın Faruk Polat’ı arayarak ‘kardeşini öldürüyorlar, koş gel’ dediği, daha sonra Faruk Polat’ın dini nikahlı eşi Meryem Candemir ile bir araçla geldiği, Candemir’in olay yerinden ayrıldığı ve Faruk Polat’ın kavganın olduğu yere gelerek havaya 4 el ateş ettiği aktarıldı.

İddianamede, Faruk Polat’ın babası Tevfik Polat’ın yanına gittiği, onun azmettirmesiyle çay bahçesinde bulunan müşteki Yunus Kaya’nın karnına bir el ateş ettiği, sonrasında Köksal Kaçmaz’ın iş yerine doğru giderek bir el ateş ettiği, Kaçmaz’ın da Faruk ve Fuat Polat’a doğru ateş ettiği, Köksal Kaçmaz ile Fuat Polat’ın yaralandığı, Kaçmaz’ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olaydan 1 ay sonra ablasının evinde çarşaf kıyafetiyle yakalandı

Daha sonra şüphelilerin araçla olay yerinden ayrıldığının aktarıldığı iddianamede, yolda seyir halindeyken şüpheli Faruk Polat’ın araçtan indiği, eşi Meryem Candemir’i arayarak kendini aldırdığı, bu şekilde Bilecik’e kaçtıktan sonra ablasının evinde siyah çarşaf giysisi giymiş vaziyette yakalandığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Tevfik Polat’ın azmettirmesiyle şüpheli Faruk Polat’ın Köksal Kaçmaz’ı öldürdüğü, müşteki Yunus Kaya’yı öldürmeye teşebbüs ettiği, şüpheliler Meryem Candemir ile Halit Altın’ın suç işlendikten sonra Faruk Polat’ın yakalanmaması için araçlarıyla çeşitli noktalara götürdükleri belirtildi.

Baba ve oğula müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Faruk Polat’ın ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, şüpheli Tevfik Polat’ın ise ‘kasten öldürmeye azmettirme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme’ suçundan müebbet ile 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, şüpheliler Meryem Candemir ile Halit Altın’ın ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.