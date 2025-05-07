Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Hüseyin Anlayan, siyaseti bıraktıktan sonra doğaya yöneldi.

Meşebükü Mahallesi’nde kurduğu "şifa bahçesi"nde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiren Anlayan, hem üretim yapıyor hem de doğayla iç içe kalarak siyasi yorgunluğunu geride bırakıyor.

Maden ve inşaat mühendisi olan Anlayan, yaklaşık 2 yıl önce Covid-19 pandemisinin de etkisiyle tarıma yöneldi. Kurduğu bahçede salep üretimine başlayan Anlayan, önümüzdeki aylarda aronya ve mavi yemiş hasadı için hazırlık yapıyor. Anlayan, "Aronya ve mavi yemiş antioksidan oranı çok yüksek meyveler. Bu nedenle birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri bulunuyor. Özellikle aronya, ‘süper meyve’ olarak biliniyor" dedi.

Pandemi döneminde insanların sağlıktan ve gıdadan vazgeçemediğini fark ettiğini söyleyen Anlayan, "Bu dönemde yaptığım araştırmalar sonucu tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye karar verdim. Kanserden şeker hastalığına kadar birçok sağlık sorununa karşı faydalı olan bu meyveleri üretmeye başladım" diye konuştu.

Anlayan, ilerleyen süreçte bahçede üretilen ürünlerin satışına da başlayacaklarını belirtti.