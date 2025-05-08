Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’na (DAİMFED) üye katılımları devam ediyor. Bu kapsamda eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fatma Güldemet Sarı da DAİMFED ailesine katıldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, eski Bakan Fatma Güldemet Sarı için üyelik katılım töreni düzenledi. Törende konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyonun gün geçtikçe gücüne güç kattığını ifade etti. Karslıoğlu, konuşmasında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı, Mimar Sayın Fatma Güldemet Sarı sektörümüz için daima önemli isimlerden biri olmuştur. Sadece bölgemize değil, ülkemize sayısız hizmetleri olan duayen bir isim. Federasyonumuza katacağı değer sektörümüz için son derece önemli. Kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak hem federasyonumuz hem de federasyonumuza bağlı birliklerimize, derneklerimize değer katacaktır" dedi.

"DAİMFED’in mensubu olmaktan onur duyarım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı ise genel merkezi Adana’da olan ve bölgesel anlamda sektörü tek çatı altında toplayan, uluslararası düzeyde kabul gören DAİMFED’in bir mensubu olmaktan onur duyduğunu kaydetti. Sarı, "Hem bakanlık, hem mimarlık tecrübelerimi DAİMFED aracılığı ile burada üye olan mimar ve mühendislere katkı sağlayacağımdan dolayı heyecan duymaktayım" diye konuştu.