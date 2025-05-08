Manavgat Belediyesi Side Çocuk Kültür Merkezi, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği özel bir etkinliğe imza attı. Sorgun Boğaz Otel’de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Bilim Şenliği, çok sayıda çocuğun ve ailesinin katılımıyla renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Manavgat Belediyesi’nin çocukların sosyal, zihinsel ve bilimsel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan organizasyonu, özellikle minik katılımcıların ilgisini çekti. Şenlikte çocuklar, geleneksel oyunlarla fiziksel aktiviteler yaparken, basit fizik ve kimya deneyleri ile bilim dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Şenlik alanına kurulan deney istasyonlarında çocuklar, kolay uygulanabilir ve eğlenceli bilimsel deneylerle keyifli vakit geçirdi. Renk değiştiren sıvılar, köpüren karışımlar, manyetik alan deneyleri ve basit makineler gibi fizik ve kimya deneyleriyle çocuklar, bilimsel meraklarını eğlenceli bir ortamda giderdi. Deneyler, uzman eğitmenlerin rehberliğinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilirken, çocuklara bilimsel kavramlar sade bir dille anlatıldı.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Bilimsel aktivitelerin yanı sıra, şenliğin en renkli bölümlerinden biri de geleneksel Türk çocuk oyunları oldu. Top taşıma, mendil kapmaca, tombik, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi birbirinden eğlenceli oyunlar, renkli görüntülere sahne oldu.