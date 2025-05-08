Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların insan haklarına dair farkındalık kazanmasını sağlamak ve yasal okur-yazarlık konusunda bilinç oluşturmak amacıyla ‘Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’ (KİHEP) ile ’Anne Destek Programı’nı (ADP) hayata geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, kadınların kendilerini toplumda daha güçlü hissetmeleri amacıyla iki eğitim programı gerçekleştirildi. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği iş birliğiyle yürütülen KİHEP ve ADP ile kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde sahip oldukları hakları tanımaları, hak temelli bir farkındalık geliştirmeleri ve yerelde örgütlenerek toplumsal dönüşüm için harekete geçmeleri hedeflendi. 16 hafta süren eğitim boyunca kadınlar, anayasal ve medeni haklardan toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadına yönelik şiddete karşı stratejilerden doğurganlık haklarına, siyasete katılımdan örgütlenmeye kadar 16 başlıkta bilgi edindi. Eğitim programlarının sonunda düzenlenen törenle, kadınlara sertifikaları teslim edildi.