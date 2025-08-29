İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in cinayet şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Çekmeköy’de 27 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), alacak-verecek meselesi nedeniyle şüpheli E.H. tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Meriç hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli E.H., düzenlenen operasyonla Edirne Uzunköprü ilçesinde yakalandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.