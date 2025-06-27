Rize’de eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi’nin avukatı, "Aydın Samet Ekşi’nin dosyasında bulunan tüm raporlar masumiyeti ortaya koyarken, mahkeme haksız ve hukuksuz şekilde müvekkilimin cezalandırılmasına karar verdi" dedi.

Olay, geçtiğimiz yıl 17 Haziran’da Kalkandere ilçesindeki askeri lojmanda meydana geldi. Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi(36) ile Aylin Ekşi (40) çiftinin dairesinden silah sesi duyuldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Aylin Ekşi’yi yerde başından vurulmuş halde buldu. Aylin Ekşi’nin eşine ait tabancadan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Aydın Samet Ekşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekşi, geçtiğimiz pazartesi günü görülen duruşmada müebbet hapse çarptırıldı. Ekşi’nin İzmitli olduğu öğrenildi.

"Müvekkilimin elinin silahta olmadığına yönelik rapor kesinleşmiş oldu"

Aydın Samet Ekşi’nin avukatı Cengiz Yılmaz, bugün Kocaeli Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Cengiz Yılmaz, "Aydın Samet Ekşi’nin eşinin intihar etmesi olayı üzerine, müvekkilim evde tek olan şahıs olması nedeniyle şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İlk zamanlar herhangi bir değerlendirme yapılacak veri olmadığından dolayı bizde bu gözaltı kararını makul şüphe gerekçesiyle mantıklı bulduk ancak daha sonra dosya hazırlandı. Daha sonra dosya içine barut artığı, swap, otopsi, olay yeri inceleme ve parmak izi raporu geldi. Swap raporu negatif geldi. Müvekkilimin bu silahla ilgili ateşleme mekanizması sırasında, elinin silahta olmadığına yönelik rapor kesinleşmiş oldu. Merhumenin swap raporu pozitif geldi ve silahı ateşleyen barut artıkları Aylin Ekşi’nin elinden çıktı" dedi.

"Tüm raporlar masumiyeti ortaya koyarken cezalandırıldı"

Dosyaya eklenen olay yeri inceleme raporuna da değinen Yılmaz, "Olay yeri inceleme raporu maalesef bilimsel olan, aksi ispat edilemeyecek, itiraz edilmesi mümkün olmayan hem swap raporuna hem de otopsi raporuna aykırı şekilde düzenlendi. Bu raporun değerlendirmesini de mahkeme huzurunda yaptık ancak müşteki tarafın bu dosyayla ilgili herhangi bir deliline ilişkin savunması yoktu. Bizler tüm açıklamalarımızı yaparken, dosyadaki somut delilleri, raporları beklerken maalesef olay medyatik dosya haline dönüştürüldü. Müvekkilim katil ilan edildi. Bizde hukuki işlemlerde bulunduk ancak söylemek istediğim şudur, Aydın Samet Ekşi’nin dosyasında bulunan tüm raporlar masumiyeti ortaya koyarken, mahkeme haksız ve hukuksuz şekilde müvekkilimin cezalandırılmasına karar verdi" diye konuştu.

"Aydın Samet Ekşi masumdur"

Karara itiraz edeceklerini bildiren Cengiz Yılmaz, "Bizler itiraz yapacağız. İstinafın, süreci daha sağlıklı şekilde değerlendirip, müvekkilimizin masumiyetine karar vereceğini umut ediyoruz. Bu dosya ile ilgili en temel yanlışlardan biri, merhume hanımın psikolojisi ve intihar olayını neden yaptığına ilişkin herhangi bir değerlendirmenin yapılmaması. Merhume hakkında depresyona ait ilaçların kullanıldığı, majör depresif hastalarının kullandığı ilaçları kullandığı, anksiyete bozukluğu teşhisinin konulduğu raporlar dosyanın içerisinde mevcut. Bu hususlar değerlendirilmeden, gerekçe sunulmadan müvekkilimin cezalandırılmasına karar verildi. Aydın Samet Ekşi masumdur" şeklinde konuştu.