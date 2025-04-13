Esenyurt Belediyesi, vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde başlatılan ‘Nefes Bahçesi’ projesinin ikincisi, Ardıçlı Mahallesi 824. Sokak’ta hayata geçiriliyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturma amacıyla Ardıçlı Mahallesi 824. Sokak’ta ‘Nefes Bahçesi’ projesinin ikincisini hayata geçiriyor. Toplam 584 metrekarelik bir alan üzerinde yapımı süren Nefes Bahçesi, mahalle sakinlerine nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyor. Proje kapsamında alana banklar, piknik masaları, çöp kovaları yerleştirildi; çeşitli bitki türleri ve gölgelik sağlayan ağaçlarla çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca yürüyüş yolu da alanın daha aktif bir şekilde kullanılmasına imkan tanıyacak.

Mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası

Nefes Bahçesi projesinin sadece bir dinlenme alanı olmanın ötesinde, mahalle sakinlerinin buluşma noktası, çocukların oyun oynayıp sosyalleşebileceği bir merkez olma özelliği taşıdığını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Peyzaj Mimarı Esra Işık, "Ardıçlı Mahallesi 824. Sokak’taki 584 metrekarelik alanda Nefes Bahçesi’nin yapımına başladık. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’un öncülüğünde başlatılan proje ile alandaki eksik ağaçların dikimi tamamlandı. Piknik masaları, banklar ve çöp kovalarıyla alan daha kullanışlı hale getirildi. Projemiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.