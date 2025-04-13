Son dönemde adından sıkça söz ettiren ve sahnelerin yükselen yıldızı Aybüke Albere, hafta sonu İstanbul’da iki gece üst üste hayranlarıyla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Enerji dolu performansıyla dinleyicilerini coşturan Aybüke Albere, hem sesiyle, hem de tarzıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Leopar desenli kıyafetiyle göz kamaştıran sanatçı, dansları ve sahne şovuyla adeta ortalığı ateşe verdi.

Kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap eden Albere, konuklarına iki gece boyunca müzik ve eğlence dolu bir deneyim sundu.

https://www.youtube.com/shorts/L1grHR0rQ9M?feature=share