Esenyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Lavanta Emekli Evi, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Esenkent Atatürk Yürüyüş Parkı içerisinde hizmet veren tesis, uygun fiyatları ve zengin menüsüyle dikkat çekiyor.

Esenyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Lavanta Emekli Evi, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Esenkent Atatürk Yürüyüş Parkı içerisinde hizmet veren tesis, uygun fiyatları ve zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un çabalarıyla ilçeye kazandırılan Lavanta Emekli Evi, hem lezzetli kahvaltı ve akşam yemeği seçenekleriyle hem de aile dostu ortamıyla kısa sürede ilçe sakinlerinin uğrak noktalarından biri haline geldi. Tesisin yer aldığı Yıldız Parkı içinde ayrıca yürüyüş alanı ve çocuk oyun parkı da bulunuyor. Bu sayede Lavanta Emekli Evi, yalnızca lezzetli yemekler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı sunuyor.

Tesis vatandaşlardan tam not aldı

Esenkent Mahallesi’ne böyle bir tesisin yapılmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Kübra Kaya, "Gerçekten güzel bir yer oldu. Hem emekliler hem de bizim açımızdan uygun buldum. Sabahları parkta yürüyüşümüzü yaptıktan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Esenkent’e böyle bir yer gerekiyordu. Lezzetleri zaten fevkalade. Parkın yanında oluşu çok güzel. Ben çocuğumla vakit geçirebiliyorum burada. Yemekleri özellikle çok lezzetli. Sıcak ve samimiyeti o kadar güzel alıyorsunuz ki. Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Tesisin emekliler için çok uygun olduğunu belirten Hülya Hanım ise, "Bizim için çok iyi oldu. Arkadaşımla neredeyse her gün geliyoruz buraya. Fiyatlar çok uygun. Yemeklerini çok beğendim. Biz emekliyiz, eşlerimiz emekli. Yürüyüşü yap gel çayını kahveni iç, kahvaltını yap. Çok iyi. Gençlere yönelik de güzel ama memnun kaldık. Esenyurt Belediyesine gerçekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.