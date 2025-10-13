Esenyurt Belediyesi’ne bağlı güvenlik görevlileri, 75. Yıl Parkı’nda devriye görevindeyken içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan bir çanta buldu. Eşyalar, ekiplerin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı.

Esenyurt’ta parkta devriye görevini sürdüren güvenlik personeli, kameriyede unutulmuş siyah bir çanta fark etti. Çantanın kime ait olduğunu tespit etmek için açan ekipler, içinde 6 bilezik, 5 gram altın, 47 adet çeyrek altın, 4 adet ata lirası, bir miktar Türk Lirası ve 2 adet dolar banknotu ve sahibine ait kimlik bilgilerini buldu. Durumu tutanak altına alan güvenlik personeli, amirlerine bilgi vererek Esenyurt Polis Merkezi ile iletişime geçti. Kimlik bilgileri sayesinde sahibine ulaşılan çanta, gerekli resmi işlemler tamamlandıktan sonra polis merkezinde sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esenyurt Belediyesi Güvenlik Personeli Şenol Çakır, "Parkta rutin devriyemiz sırasında bir çanta bulduk. Çalışma arkadaşımla birlikte çantayı kontrol ettiğimizde çok sayıda ziynet eşyası ve nakit para olduğunu fark ettik. Hemen tutanak tuttuk, amirlerimize bildirdik. İçinden çıkan kimlik bilgileri sayesinde polisle irtibata geçtik ve sahibini bulduk. Çantayı Esenyurt Polis Merkezi’ne teslim ederek süreci tamamladık" ifadelerini kullandı.

Duyarlı personel ödüllendirdi

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, örnek bir tutum sergileyen güvenlik personelini duyarlı davranışından dolayı ödüllendirdi. Personele Zabıta Müdürü tarafından sertifika takdim edilerek, altın hediye edildi.