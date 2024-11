Esenyurt Belediyesi Moda Tasarım Kursu’nda kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde birçok farklı branşta mesleki eğitimler veriliyor. Merkezde açılan Moda Tasarım Kursu, ev kadınları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurs sayesinde moda tasarımı ile ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrenen kursiyerler, evde bulunan malzemeleri de değerlendirerek, düşük maliyetli birçok ürün ortaya çıkarıyor. Kendilerine özel zaman ayırmanın yanı sıra el becerilerini de geliştiren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

“Kadınlar kendi oluşturdukları kalıpları dikerek kazanç sağlıyor”

Eğitimlerde kadınların kendi kalıplarını oluşturarak ürünler ortaya çıkardıklarını söyleyen Moda Tasarım Kursu Öğretmeni Esra Nurçalık, “Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde ve Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezimizde haftanın 3 günü dezavantajlı kadınlara özel eğitim veriyoruz. Derslerimizde kişinin kendine özel kalıp çıkartarak kendi istediği kıyafetleri dikebilmesini sağlıyoruz. Kadınlar, sonrasında kendi oluşturdukları kalıpları dikerek kazanç sağlayabiliyorlar. Bizler de kadınların bu ürünü gösterebilmeleri için her yıl defile düzenliyoruz” diye konuştu.

Hem kendilerini geliştiriyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Kursiyer Dilbahar Tuncer, “Burada kendimi geliştirdim, öz güven kazandım, topluma karıştım. Evde durmak istemiyorum. Sabah olduğu an direkt buraya koşuyorum. Benim için çok güzel bir terapi oluyor burası. Her kadın için de olması gereken bu aslında. Burada güçlenmemiz ve birbirimizi kollamamız lazım. Birçok ürünü de ortaya çıkardık. Sağ olsun belediyemiz bize bir yer verdi. Orada ürünlerimi satabildim. Bence her kadın kendini geliştirsin. Kendi ekmeğini kazanmak kadar güzel bir şey yok” dedi.

Kurslarda anneler atölyedeyken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarınca hazırlanan eğitici-öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynuyor.